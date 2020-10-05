Son dakika haberi: Emekliye 5'li kazanç! Gözler o toplantıda! Emekliye intibak, zam...

Son dakika: Milyonlarca emeklinin gözü Kasım'da yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. 15 Eylül'de yapılan KPDK'da 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamaları' değerlendirilirken, bir sonraki toplantı Kasım'da yapılacak.
Emekliler, bu toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin ele alınmasını istiyor. İşte talepler:
İŞTE TALEPLER
● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
● Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.
● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
● Emekli aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.