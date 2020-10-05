SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları, pandemi sürecinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bu süreçte henüz kredi çekmeyen veya hâlihazırda kredisi olup bir daha çekmek isteyen kişiler, 'güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunu araştırıyor. İşte Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI: VAKIFBANK, HALKBANK ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…