SON DAKİKA Kapalıçarşı'da bugün altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

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'da bugün hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, piyasaların ilk işlem gününde de sürüyor. Bu noktada, 'dan da canlı ve güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugüne küçük bir düşüşle başladı ve 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir dalgalanma yaşıyor. Peki, 5 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 5 Ekim 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 5.10.2020 07:20 Son Güncelleme: 5.10.2020 07:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Canlı ve güncel , piyasaların işlem gününe de hareketliliğiyle başladı. Gram altının fiyatı bugüne düşüşle başladı ve 473 TL seviyesine geriledi. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına çıkmıştı. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor kırmıştı. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 5 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.153,70
  • Satış: 3.168,30

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.140,00
  • Satış: 3.187,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 473,56
  • Satış: 473,68

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.538,10
  • Satış: 1.550,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 770,10
  • Satış: 775,90

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.030,16
  • Satış: 3.089,98

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

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SON DAKİKA Kapalıçarşı'da bugün altın fiyatları hareketliliği! 5 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar?
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