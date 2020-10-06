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Altın fiyatları son dakika 7 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Her gün binlerce vatandaş altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Koronavirüs salgınının direkt olarak etkilediği yatırım aracı Ağustos ayında rekor üstüne rekor kırarken geçtiğimiz Eylül ayında ise hareketliliğini sürdürmüştü. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar kar elde etmek amacıyla fiyatların üzerindeki iniş ve çıkışlar için canlı rakamların araştırmasına çıkıyor. Peki, 7 Ekim 2020 Bugün Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!

Giriş Tarihi: 7.10.2020 06:12 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 7 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri… Geçtiğimiz aylarda hareketliliğini sürdüren sarı metalin alış ve satış fiyatı gün içinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle Ağustos ayında son zamanların en yüksek seviyesinde seyreden altının gramı şimdilerde de yoğun hareketlilik halini devam ettiriyor. Öte yandan vatandaşlar gün içinde "Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?" sorusuna güncel yanıtı arıyor. Peki; 7 Ekim 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!

CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR: 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Haftanın üçüncü gününde sabah saatlerinden itibaren merak edilen altın fiyatları uzun süredir dalgalı seyreden grafiğini koruyor. Altındaki bu hareketlilik hali uzman yorumlarına göre bir süre daha bu şekilde devam edeceği öngörülürken büyük veya küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcılar güncel ve canlı rakamların arayışı içerisinde…

Altın fiyatları son dakika 7 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

Alış: 474,21

Satış: 474,32

Gram altın fiyatları için kritik eşik değerleri neler?

TAM ALTIN

Alış: 3.050,61

Satış: 3.111,16

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika 7 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 769,90

Satış: 776,90

YARIM ALTIN

Alış:1.539,20

Satış: 1.553,70

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika 7 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN
Alış: 3.153,50

Satış: 3.175,20

CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.164,00

Satış: 3.212,00

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ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? | Video

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Altın fiyatları son dakika 7 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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