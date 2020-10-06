Altın fiyatları son dakika 7 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri… Geçtiğimiz aylarda hareketliliğini sürdüren sarı metalin alış ve satış fiyatı gün içinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle Ağustos ayında son zamanların en yüksek seviyesinde seyreden altının gramı şimdilerde de yoğun hareketlilik halini devam ettiriyor. Öte yandan vatandaşlar gün içinde "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna güncel yanıtı arıyor. Peki; 7 Ekim 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar!
Haftanın üçüncü gününde sabah saatlerinden itibaren merak edilen altın fiyatları uzun süredir dalgalı seyreden grafiğini koruyor. Altındaki bu hareketlilik hali uzman yorumlarına göre bir süre daha bu şekilde devam edeceği öngörülürken büyük veya küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcılar güncel ve canlı rakamların arayışı içerisinde…
Alış: 474,21
Satış: 474,32
Gram altın fiyatları için kritik eşik değerleri neler?
TAM ALTIN
Alış: 3.050,61
Satış: 3.111,16
Alış: 769,90
Satış: 776,90
Alış:1.539,20
Satış: 1.553,70
GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
ATA ALTIN
Alış: 3.153,50
Satış: 3.175,20
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.164,00
Satış: 3.212,00
GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? | Video