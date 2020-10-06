Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: 6 Ekim gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları bilgileri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Bu noktada piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Ekim gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları hareketli bir dönem geçirmeye devam ediyor. Bu süreçte canlı takibi yapmak için güncel altın fiyatlarını haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…
İşte 6 Ekim altın fiyatları;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 428,96
SATIŞ: 445,54
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.161,50
SATIŞ: 3.183,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.151,00
SATIŞ: 3.198,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.046,44
SATIŞ: 3.106,90