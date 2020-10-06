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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: 6 Ekim gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

'dan güncel ve canlı : 6 Ekim gram, , cumhuriyet, ata ve fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir hareketli dönem geçiren altının gram fiyatı bugün 476 lira civarında bulunuyor. Bu noktada, vatandaşlar ’dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi artar mı? İşte 6 Ekim gram, , cumhuriyet, ata ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:45 Son Güncelleme: 6.10.2020 11:46 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

'dan gelen son dakika altın fiyatları bilgileri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Bu noktada piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Ekim gram, , cumhuriyet, ata ve fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatları hareketli bir dönem geçirmeye devam ediyor. Bu süreçte canlı takibi yapmak için güncel altın fiyatlarını haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN 6 EKİM BUGÜN NE KADAR?

İşte 6 Ekim altın fiyatları;

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 428,96

SATIŞ: 445,54

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.161,50

SATIŞ: 3.183,50

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.151,00

SATIŞ: 3.198,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.046,44

SATIŞ: 3.106,90

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.542,70

SATIŞ: 1.557,20

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,34

SATIŞ: 476,44

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 772,60

SATIŞ: 779,60

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

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GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
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Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: 6 Ekim gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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