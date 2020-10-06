Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak

'da yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak

'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının ardından bölgenin ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:34 Son Güncelleme: 6.10.2020 11:37 ABONE OL
Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisinde 27 Eylül'de çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında geniş bir alan zarar gördü.

Bölgenin ağaçlandırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bölgede yolların iş makineleriyle açılmasının ardından yanan ağaçların temizlenmesi için çalışma yapılacak.

Bölgenin yeşillendirilmesi için gerekli ortamın sağlanmasının ardından 2021 yılının bahar aylarında ağaçlandırma çalışması yapılacak. Ağaçlandırma çalışmasının 2021 yılının sonbaharında tamamlanması hedefleniyor.

piyasalar
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA