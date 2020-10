Borsa kolay para kazanma yeri değil

Borsa İstanbul'a yerli yatırımcı ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Esenboğa Elektrik'in 200 milyon liralık halka arzına 1.4 milyar liralık talep geldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre eylül ayında yerli yatırımcı sayısı 67 bin 638 kişi artarak 1 milyon 750 bin 149'a çıktı. Böylece borsadaki yerli yatırımcı sayısı Türkiye'deki 69 ilin nüfusunu geçti.

Yerli yatırımcı sayısı 2019 sonuna göre 556 bin 418 kişi arttı. Bu yıl borsaya her iş günü ortalama 2 bin 975 yerli yatırımcı geldi. Yerli yatırımcıların hisse senedi portföyü 315 milyar lirayı geçerek yabancıları solladı.

Borsa İstanbul’da kısa ve orta vadeli beklentiler neler?

KURUMLAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR

Yerli yatırımcı sayısında artışla birlikte borsaya yatırım yapanların, mağdur olmaması için son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul yönetimi önemli kararlar alıyor. Pazar yapısının sadeleştirilip öngörülebilirliğin artırılmasından özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan yanlış yönlendirmelerin önünü kesmek için verilen cezaların katlanmasına kadar birçok tedbir hayata geçirildi. Fakat bu tedbirlere rağmen, yatırımcıların yatırım kararlarını alırken dikkat etmeleri gerektiği gerçeği unutulmamalı. Derinliği küçük, özsermayesi eksi, halka açıklık oranı çok düşük şirketlerin hisselerinde yaşanan sert hareketlerin cazibesine kapılan yatırımcılar büyük hayal kırıklıkları yaşayabilir. İşte bu yüzden analistler, borsada yatırım yapacaklar için çok önemli uyarılarda bulundu.

Yabancı yatırımcı dönüş için sinyali verdi mi?

HİÇBİR GETİRİ GARANTİ DEĞİLDİR

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, faiz ve dövizin istikrar kazanmasıyla önümüzdeki dönemde de hisse senedi yatırımlarının önem kazanmaya devam edeceğini söyledi. BIST-100 Endeksi dışındaki hisselere ilginin arttığını bu dönemde, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Demirtaş, "Borsa yatırımcısı her zaman en az 1 yıl yatırımını tutacak şekilde düşünmeli. 3 aydan kısa süre borsada yapılan alım satımlar oyun olarak adlandırılabilir" dedi. Hisse seçiminde her zaman ileri dönemdeki beklentilerin önemli olduğunun altını çizen Demirtaş, getiri konusunda çarpıcı bir örnek verdi: "Hisse senedi yatırımcısı 12 aylık dönemde mevduatın 2 katı getiri hedeflemeli fakat dalgalanmaların çok yüksek olduğunun da farkında olmalı. Aracı kurumlarının hisselere ilişkin 12 aylık hedef fiyat değerleri vardır ama bunlar garanti edilemez."







TÜYO'LARA İTİBAR ETMEYİN

* Borsa kolay para kazanma, kısa vadede zengin olma yeri değildir.

* 3 aydan kısa vadeli işlemler yatırım değil, oyundur.

* Birden fazla hisseye yatırım yaparak riski dağıtın.

* Hisse seçiminde her zaman önümüzdeki döneme ilişkin beklenti önemlidir.

* Hisse senedi yatırımcısı 12 aylık dönemde mevduatın iki katı getiri hedeflemeli.

* Portföyünüzdeki hisselerle ilişkin gelişmeleri yakından takip edin.

* Hisse alarak şirkete ortak olduğunuzu unutmayın.

* Ne iş yaptığını, ortaklarının kim olduğunu, mali yapısını bilmediğiniz şirkete yatırım yapmayın.

* Telefonla ulaşamadığınız, internet sitesi olmayan şirketlere bakmayın.

* Hisse fiyatı yükseliyor diye hiçbir zaman hisse senedi alınmamalı.

* Sosyal medya ve forumlarda yer alan 'tüyo' haberlerine kesinlikle itibar etmeyin.

* Aracı kurum seçerken, iyi araştırma bölümü olan, geçmiş önerileri yerinde olanları seçin.

* Bir hissenin fiyatı, sizin onu almayacağınız seviyeye gelmişse o hisseyi satın.

* Farklı sektörlerde yer alan, hikâyesi olan şirketleri seçin.

* Kredili işlem yapmayın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın



TELEFONU AÇMAYANIN HİSSESİNİ ALMAYIN

Yatırım yapılacak şirket seçiminin önemine dikkat çeken Demirtaş'ın yatırımcılara önemli bir uyarısı var: "Borsada ne iş yaptığını, ortaklarının kim olduğunu bilmediğiniz şirketlere kesinlikle yatırım yapmayın. Örneğin hakkında bilgi bulamadığınız ya da telefonla ulaşamadığınız şirketler ne olursa olsun yatırım listenizde olmamalı. Bireysel yatırımcıya da hesap vermeleri gerektiğini bilen ve inanan şirketlere yatırım yapılabilir." Demirtaş ayrıca son dönemde çok gündem olan sosyal medya üzerinden hisse senedi pazarlayanlara dikkat çekerek, "Sosyal medya ve forumlarda yer alan 'tüyo' haberlerine itibar etmeyin" dedi.



HAYAL SATANLARA KANMAYIN

GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır, borsanın kısa vadede kolay para kazanma ve zengin olma yeri olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Ayyıldır, "Sosyal medya, forum siteleri, haberleşme grupları gibi platformlarda hayal satanlardan etkilenen yerli yatırımcılar, bu işin kolay olmadığını ancak alım-satım işlemleri gerçekleştirdiğinde anlıyor ancak anladığı zaman ciddi kayıplar sebebiyle iş işten geçmiş oluyor. Bu sebeple de ne olursa olsun 'tüyo almak' yani 'insanların sizi kandırmasına izin vermek' yerine nasıl analiz yapabilirim sorusuna cevap aranmalı" dedi. Teknik analizin önemine dikkat çeken Ayyıldır, "Unutulmamalıdır ki, dibin dibi-tepenin de tepesi olur. Önemli olan bir hisse dipken yükselemiyorsa bu sürecin sebebinin iyice araştırılması" diye konuştu.

