Borsada gong Şişecam için çaldı

TÜM faaliyetlerini tek çatı altında birleştiren Şişecam'ın Borsa İstanbul'da işlem gören tek şirketi dün itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olurken, Borsa İstanbul'da gong Şişecam için çaldı. Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer alan Şişecam'ın dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında ise dünya lideri olduğuna dikkat çekti.