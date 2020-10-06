İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Hükümet, salgınla mücadele sürecinde hem işçi hem işverenin yanında olmayı sürdürürken, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine dün başladı. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımlar 35 milyara ulaştı. Kısa çalışma ödemelerinden yararlanan 3.5 milyona yakın çalışan için 18.7 milyar lira ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı. ANKARA