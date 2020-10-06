Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi güncel faiz oranları

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirirken, bu süreçte bankaların kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Güncel kredi faiz oranları ile ilgili de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu süreçte kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI: VAKIFBANK, HALKBANK ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…