OYAK’tan 500 milyon dolarlık dev birleşme

OYAK, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013'te satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirdi. OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu birleşmeyle Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi durumuna geldi. Pandemi sürecini 'kararlılık dönemi' olarak gördüklerini söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Bu yeni yapı sayesinde dünyanın her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket olduk" dedi.