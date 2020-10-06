Son dakika! CATS'ler SİHA'lara güç katacak! Seri üretime geçiyor

Son dakika: SİHA'lara yeni güç katacak olan CATS'ler seri üretime geçiyor. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA'larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler.

ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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