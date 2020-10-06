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Son dakika! 'ler 'lara güç katacak! Seri üretime geçiyor

Son dakika haberi: Savunma Sanayii Başkanı , Silahlı İnsansız Hava Aracı'na () takılıp kullanıma alınacak kameralarında seri üretime geçileceğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 14:03 Son Güncelleme: 6.10.2020 14:15 ABONE OL
Son dakika! CATS'ler SİHA'lara güç katacak! Seri üretime geçiyor

Son dakika: SİHA'lara yeni güç katacak olan CATS'ler seri üretime geçiyor. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA'larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler.

ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika! CATS'ler SİHA'lara güç katacak! Seri üretime geçiyor
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