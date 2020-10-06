Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de 13 milyonun üzerinde emekli, Ocak ayının yaklaşması ile birlikte zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına iki defa zam alıyor. Yapılacak bu zamlarda en büyük etken, enflasyon oranları oluyor. 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon tahminleri de gelmeye başladı. Buna göre, 'En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli son dakika haberleri…
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışı da netleşmeye başladı.
İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…
Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.
En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK
Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.
Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
Esnaflara en az 1971 TL maaş
En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.