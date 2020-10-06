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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

: maaşlarına 286 TL ! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye’de milyonlarca Ocak ayında yapılacak miktarı ile ilgili son dakika araştırmaları gerçekleştiriyor. Yapılacak zam tutarında en önemli etken, 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakam doğrultusunda ise emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam tutarı belli oldu. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2021 Ocak emekli maaş zammı son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:21 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de 13 milyonun üzerinde , Ocak ayının yaklaşması ile birlikte haberlerini yakından takip etmeye başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına iki defa zam alıyor. Yapılacak bu zamlarda en büyük etken, enflasyon oranları oluyor. 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon tahminleri de gelmeye başladı. Buna göre, 'En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞLARINA 286 TL ZAM! EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışı da netleşmeye başladı.

İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Maaşlara 286 TL zam gelecek

Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen ile beraber 286,25 TL artış meydana gelecek. En yüksek maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Esnaflara en az 1971 TL maaş

En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.

Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
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Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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