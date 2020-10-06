Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına 286 TL zam! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de 13 milyonun üzerinde emekli, Ocak ayının yaklaşması ile birlikte zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına iki defa zam alıyor. Yapılacak bu zamlarda en büyük etken, enflasyon oranları oluyor. 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon tahminleri de gelmeye başladı. Buna göre, 'En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞLARINA 286 TL ZAM! EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışı da netleşmeye başladı.

İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…