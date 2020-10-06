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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan son dakika canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

'dan son dakika canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, , ata ve fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediyor. Yatırımcılar, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Sabah saatlerine düşüş ile başlayan altın, öğleden sonra ufak çaplı bir yükselme yaşıyor. Peki, 6 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram , kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 6 Ekim , gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 6.10.2020 15:39 Son Güncelleme: 6.10.2020 15:39 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika! Altın fiyatları sabah saatlerinde düşüş yaşarken, öğleden sonra ufak çaplı bir yükseliş içerisinde bulunuyor. Bu noktada güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak rekor seviyeye yükselmişti. Peki, 6 Ekim bugün altın fiyatları ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 6 Ekim , gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (6 EKİM)

Tam, çeyrek ve gram altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel bilgileri haberimizden bulabilir, Apara üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz…

SON DAKİKA: Kapalıçarşı canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.153,70

Satış: 3.168,30

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.140,00

Satış: 3.187,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA: Kapalıçarşı canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 473,56

Satış: 473,68

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA: Kapalıçarşı canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.538,10

Satış: 1.550,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA: Kapalıçarşı canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 770,10

Satış: 775,90

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.030,16

Satış: 3.089,98

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA: Kapalıçarşı canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?

.

Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
Pandemi döneminde psikolog evinize geldi
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Kapalıçarşı'dan son dakika canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim bugün ne kadar?
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