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Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: '’ ile verimlilik artacak

Enstitüsünde, güneş pillerinin verimliliğini arttırmaya yönelik proje kapsamında geliştirilen yeni yöntemle bir nanometre boyutlarında, "" üretildi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 15:45 Son Güncelleme: 6.10.2020 16:13 ABONE OL
Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Yeni yöntemle daha az gün ışığıyla çalışabilecek. Enstitü Müdürü ve EÜ Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela, "Projemizde ilk defa lazer ablasyon yöntemi ile metalik altından bir nanometre boyutlarında ürettik. Bu yöntem sayesinde pek çok farklı malzemeden kuantum noktaları üretebileceğiz" dedi.

Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Enstitü Müdürü ve EÜ Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela öncülüğündeki "Ela Araştırma Grubu" tarafından, ışığı elektrik akımına dönüştüren güneş pillerinin verimliliğini arttırmaya yönelik proje başlatıldı. Bu kapsamda TÜBİTAK desteğiyle, ABD'de çalışmalarını sürdüren Bağdat Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Abdurrahman Khalaf Ali de gruba dahil edildi.

Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Çalışmalarını yoğunlaştıran uzmanlar, atom altı nanoparçacık olan ve daha önce 2-10 nanometre boyutlarında üretilebilen altın kuantum noktayı, bir nanometre boyutunda üretmeyi başardı.

Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Projeyle altın kuantum noktaların, ışığı yüksek kapasitede soğurma özellikleri sayesinde mevcut güneş pili verimliliği yüzde 28'e kadar arttırıldı.

Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Mevcut güneş pillerinden daha az ışıkla çalışabildiği için iç mekanlarda kullanılabilen sistem, cama, perdeye monte edilerek odaya giren güneş ışığını enerjiye çevirebiliyor.

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Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Düşük maliyetli olmasının yanı sıra çeşitli avantajları barındıran projenin günlük yaşamın birçok notasında kullanılması düşünülüyor.

Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

"PEK ÇOK FARKLI MALZEMEDEN KUANTUM NOKTA ÜRETECEĞİZ"

Enstitüsü Müdürü ve Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela, yeni nesil konusunda ses getireceğine inandıkları çalışmada yayın ve patent aşamasına geçtiklerini söyledi.

Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Prof. Dr. Ela, silisyum teknolojisi ile yeni nesil güneş hücreleri teknolojisini bir araya getiren bu yeni yöntemin iç mekan dahil birçok yerde kullanılabileceğini anlattı. Yaklaşık 15 yıldır bu konuda çalıştıklarını aktaran Ela, "Projemizde ilk defa lazer ablasyon yöntemi ile metalik altından bir nanometre boyutlarında ürettik. Bu yöntem sayesinde pek çok farklı malzemeden kuantum noktaları üretebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Araştırmalarında ayrıca TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yeni bir konsept ile "p-tipi boya duyarlı" ürettiklerini vurgulayan Şule Ertan Ela, "Uzun yıllardır çalışmalarımda n-tipi boya duyarlı güneş pilleri üzerine araştırmalar yapıyordum. Biz de kendi laboratuvarımızda sentezlediğimiz literatürde de yeni olan p-tip malzemeler ile ilk defa p-tip boya duyarlı güneş pilini ürettik. Bu çalışmayı da yurt dışında bir dergide yayınladık. Bu yayın ile artık laboratuvarımızda malzemeden güneş pili cihazı üretimi dahil bütün işlemleri gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Şule Erten Ela, yabancı araştırmacıların Türkiye'yi tercih etmeye başladığını belirterek, Türk biliminin gelişimine katkı sundukları için gururlu olduklarını aktardı. Prof. Dr. Abdurrahman Khalaf Ali ise böylesine önemli bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'deki buna benzer bilimsel çalışmaların yurt dışında da takdirle karşılandığına işaret etti.

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Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak
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