Türk bilim insanlarından ses getirecek keşif: 'Altın kuantum nokta’ ile verimlilik artacak

Araştırmalarında ayrıca TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yeni bir konsept ile "p-tipi boya duyarlı" güneş pilleri ürettiklerini vurgulayan Şule Ertan Ela, "Uzun yıllardır çalışmalarımda n-tipi boya duyarlı güneş pilleri üzerine araştırmalar yapıyordum. Biz de kendi laboratuvarımızda sentezlediğimiz literatürde de yeni olan p-tip malzemeler ile ilk defa p-tip boya duyarlı güneş pilini ürettik. Bu çalışmayı da yurt dışında bir dergide yayınladık. Bu yayın ile artık laboratuvarımızda malzemeden güneş pili cihazı üretimi dahil bütün işlemleri gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

