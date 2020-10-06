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Yerel ekonomiye Mastercard desteği

Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
Yerel ekonomiye Mastercard desteği
ÖDEME teknolojileri firması Mastercard, İhtiyaç Haritası'yla bir araya gelerek Türkiye ekonomisine yaklaşık 1.5 milyon TL'lik yatırım yapıyor. Mastercard'ın bağımsız fonundan aktarılan ve sosyal sorumluluk adına yapılan yatırımla ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap verilirken yerel ekonominin aktörlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Proje sayesinde, toplumun dayanışma sorumluluğunu paylaşmayı görev edinen Mastercard ve İhtiyaç Haritası, Kovid-19 nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren bireylere ve işletmelere "can suyu" olmayı hedefliyor.
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Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
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Yerel ekonomiye Mastercard desteği
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