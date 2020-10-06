Yerel ekonomiye Mastercard desteği

ÖDEME teknolojileri firması Mastercard, İhtiyaç Haritası'yla bir araya gelerek Türkiye ekonomisine yaklaşık 1.5 milyon TL'lik yatırım yapıyor. Mastercard'ın bağımsız fonundan aktarılan ve sosyal sorumluluk adına yapılan yatırımla ihtiyaç sahiplerinin taleplerine cevap verilirken yerel ekonominin aktörlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Proje sayesinde, toplumun dayanışma sorumluluğunu paylaşmayı görev edinen Mastercard ve İhtiyaç Haritası, Kovid-19 nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren bireylere ve işletmelere "can suyu" olmayı hedefliyor.