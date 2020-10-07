Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika detaylar da belli olmaya başladı. Bu noktada 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan 6 aylık enflasyon rakamları önemli yer tutuyor. Peki, 2021 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam gelecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde11,75, aylık yüzde 0,97 arttı. Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2021 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları memur ve emeklilerinkinden farklı olarak belirleneceği için, asgari ücretli çalışanlar; 2021 asgari ücret ne kadar oldu, 2021 asgari ücret belli oldu mu sorularının cevabını arıyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zamları her yıl olduğu gibi Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenecek. 2021 Ocak ayı itibari ile asgari ücret zamlı olarak verilmeye başlanacak. Asgari ücretle çalışanların maaşlarını belirleyen enflasyon oranı kararı Aralık ayı sonunda net olarak verilecek. 2021 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak asgari ücret verilmeye başlanacak ve 2021 Aralık ayına kadar zamlı verilecek.