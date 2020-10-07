Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, güncel ve canlı fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını doğrudan altın fiyatlarını etkilerken, altının gram fiyatı ise şu sıralar 478 lira civarında bulunuyor. Bu noktada, yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 'güncel ve canlı altın fiyatları'na bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 7 Ekim

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI 7 EKİM

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