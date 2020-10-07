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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, , cumhuriyet ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle, ciddi hareketlilik yaşayan altın akşam saatlerine yükseliş ile girdi. Bu noktada yatırımcılar, ’dan güncel ve canlı altın fiyatları bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, , gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Altın düşer mi yükselir mi? İşte 7 Ekim 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 7.10.2020 15:48 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Gram ve fiyatları bugün ne kadar? ile ilgili haberleri, güncel ve canlı fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını doğrudan altın fiyatlarını etkilerken, altının gram fiyatı ise şu sıralar 478 lira civarında bulunuyor. Bu noktada, yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 'güncel ve canlı altın fiyatları'na bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? , gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 7 Ekim

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI 7 EKİM

Altın fiyatları 7 Ekim güncel rakamlara ve altının gün içerisinde değişimine haberimiz içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

Alış: 478,03

Satış: 478,14

TAM ALTIN

Alış: 3.054,07

Satış: 3.113,15

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 776,40

Satış: 781,70

Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? | Video

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

Alış: 1.550,30

Satış: 1.561,40

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

Alış: 3.179,30

Satış: 3.194,50

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.167,00

Satış: 3.214,00

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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