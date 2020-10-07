Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım: 7 gün 24 saat canlı olacak

Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin "koruma, yenileme ve yaşatma" eksenli olduğunu ve projeyle Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandırılacağını belirten Kurum, "Özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlanan ve yeşil alanlarıyla Ankara'ya nefes aldıracak projede, tescilli yapıları ve mahallemizdeki yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyacağız. Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek" bilgisini verdi.