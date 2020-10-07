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Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım: 7 gün 24 saat canlı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'ne ilişkin, "Projemiz, mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak. Özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlanan ve yeşil alanlarıyla 'ya nefes aldıracak projede, tescilli yapıları ve mahallemizdeki yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 16:37 Son Güncelleme: 7.10.2020 16:50 ABONE OL
Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım: 7 gün 24 saat canlı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'ne ilişkin, "Projemiz, mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım: 7 gün 24 saat canlı olacak

Bakan Kurum, Twitter hesabından, başkentte hayata geçirilecek 'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım: 7 gün 24 saat canlı olacak

Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin "koruma, yenileme ve yaşatma" eksenli olduğunu ve projeyle 'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandırılacağını belirten Kurum, "Özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlanan ve yeşil alanlarıyla Ankara'ya nefes aldıracak projede, tescilli yapıları ve mahallemizdeki yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyacağız. Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek" bilgisini verdi.

Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım: 7 gün 24 saat canlı olacak

Bakan Kurum, "Depremsellik durumunu analiz eden statik raporlar hazırladığımız ve Kültür Varlıkları Kurulunun onayıyla hareket ettiğimiz projemiz, mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak" dedi.

Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım: 7 gün 24 saat canlı olacak

Saraçoğlu Mahallesi'nin özgün mimari yapısını ve tarihi kimliğini koruyup, yeşil alanlarını artırarak gelecek nesillere aktarma hedefini dile getiren Bakan Kurum, "Hayata geçireceğimiz ve Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında milletimize armağan edeceğimiz projemiz 'mıza, ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım: 7 gün 24 saat canlı olacak
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