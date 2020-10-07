‘Beyaz Altın’ pamukta ilk hasat

Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Tarım Müdürü Mustafa Ertanlar tarafından karşılanan Vali Karaloğlu, hasad alanı hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra biçerdöverin başına geçerek ilk hasadı gerçekleştirdi. Hasadın ardından basına açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, bölgenin tarım potansiyelinin önemine değinerek Bismil'in Diyarbakır'ın en önemli tarımsal üretim merkezi olduğunu belirterek "Bu topraklar mübarek Topraklar bu topraklar dünya kurulalı beri insanlığı Doyuran insanlığı besleyen Topraklar bu topraklara emek verirsek bu topraklarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize karşılığını vermeye devam edecek inşallah" diyerek sözlerine başladı. Pamuk üretimi ile ilgili 2019 yılı verilerini de paylaşan Karaloğlu, Diyarbakır'ın genelinde 2019 yılında 478 bin 866 hektarlık alanda Pamuk tarımı yapıldığının ve yaklaşık 292 bin ton pamuk üretildiğinin altını çizerken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pamuk tarımı ile uğraşan 3 bin 768 çiftçiyi desteklemek adına 273 milyon 428 bin 358 Türk lirasıdır ödeme yapıldığını vurguladı.

SULAMA ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da pamuk üretilen alanların yüzde 46'sının Bismil'de olduğunu sözlerine ekleyen Karaloğlu, "Pamuk hem Tekstil sanayinin hem de birçok sanayinin önemli hammaddesini sağlayan önemli bir sanayi tarım ürünü onun için Türkiye'nin hala pamukta ithalatı var. Pamuktaki ithalatı kesmek için bu destekler zaten çiftçimize veriliyor. Az önce bahsettiğim destekleri veriliyor ama hala çiftçimizin bir miktar sanki destek talebi var. İnşallah bu konuda zaten Tarım ve Orman Bakanlığımız çiftçimizi desteklemeye, çiftçimizi tarlasında tutma konusunda gayretleri de devam ediyor" dedi. Planlanan projelere de konuşmasında değinene Karaloğlu, Diyarbakır'da devam eden birçok sulama projesi olduğunu bir kısmının tamamlandığını ancak sulama altyapısı çalışmalarının devam ettiğini belirterek yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'ın tamamında 3 milyon 250 bin hektarlık alanda sulu tarım yapma imkanı doğacağını ve sulu tarımla yapılan pamuğun üretim bakımından geleceğinin çok parlak olduğunu sözlerine ekledi.

TARIMA DAYALI OSB PROJESİ

Pamuğun tarıma dayalı sanayiyi de geliştireceğini söyleyen Vali Karaloğlu, "Bismil ilçemizde önümüzdeki dönem bir tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurma ile ilgili de çalışmamız var. Bunlar birbiriyle entegre olarak yürüdüğünde, bölgede bir taraftan çiftçimiz üreterek kazanırken, diğer taraftan da tarıma dayalı sanayimizle bölgedeki gençlerimize iş ve aş olmaya da devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.