Diyarbakır'a 150 milyonluk yatırım!

İSO'nun ilk 500 şirket sıralamasında 112'nci olarak yer alan Proyem'i bünyesinde bulunduran Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Matlı bugün sabah saatlerinde, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Özdoğan, OSB Müdürü Mehmet Özel ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Toplantıda, Matlı'ya Diyarbakır'ın dahil olduğu 6'ıncı teşvik bölgesindeki olanaklar anlatıldı.

Bursa merkezli hayvan yemi üreten bir firmayı bünyelerinde barındırdıklarını anlatan Matlı, "Bu yıl 32'inci yılımızı doldurduk. Türkiye'nin 8 farklı ilinde tesis sahibi olduk. Konya, Manisa, Çorlu, Samsun, Gaziantep, Burdur ve Polatlı'da da tesislerimiz var. Türkiye'de hayvancılık son 15-20 yıl içerisinde çok büyük bir mesafe kat etti. Bunu çok büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. 2002'de Türkiye'de 6 milyon ton civarında yem üretilirken, bugün geldiğimiz noktada 25 milyon ton yem üretilen bir ülke olduk. Bu rakam Türkiye'yi Avrupa'da yem üretimi konusunda en büyük ülke konumuna getirdik gerçekten çok önemli. Türkiye'de hem nüfus artışı hem refah artışı ile beraber bundan sonraki süreçte hayvansal protein dediğimiz tavuk, süt, et, yumurta tüketimi artacak. Bu tüketimin artmasıyla beraber yem üretimi de artmaya devam edecek. Biz firma olarak bundan sonraki süreç içinde Türkiye'de hayvancılığın doğuda yeniden bir kalkınma ve şahlanma hareketi içerisinde olacağına inanıyoruz. Bu sebeple de bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın bu anlamda hem tarımsal altyapısı ve gücü ve hayvancılık noktasındaki pozisyonu oldukça iyi. Kent bundan sonraki süreçte, bölgedeki yatırımlarla tarımsal ve hayvansal üretimi artırma kapasitesinin çok yüksek olduğu bir il. Biz de Diyarbakır'a gelerek yatırım yapma niyetiyle araştırmalarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve diğer yetkililerin kendilerine sahip çıktığını ve hepsi ile ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Matlı "Bizleri buradaki imkanlardan istifade ettirmek noktasında sıcak yaklaşımları oldu. Biz de nasip olursa kısa zamanda, yakın zamanda temaslarımızı bir yatırıma çevirmek ile ilgili olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'a inandıklarını ve Diyarbakır'a güvendiklerini kaydeden Matlı, Diyarbakır'ın gelecek zaman içerisinde yatırımlarla Türkiye'de isminden ciddi manada söz ettireceğine yürekten inandıklarını söyledi. Matlı "Biz de burada pay almak istiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Batıdan Diyarbakır'a gelen bir yatırımcı olarak bölgeye olan inancımızı ve güvenimizi göstermek açısından da ben bu yatırımı çok önemli görüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Diyarbakır'ımıza batıdan, Türkiye'nin her tarafından yatırım geleceğine de samimiyetle inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yatırım miktarı ve yaratılacak istihdam konusuna da değinen Matlı, son zamanlarda yatırım maliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırımla 80 ila 90 kişilik doğrudan bir istihdam sağlayacağız. Ama bizim fabrikamızın yatırımından daha ziyade bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına sağlayacağı katlı çok daha önemli. Hayvancılık konusunda Diyarbakır'da çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin harekete geçmesi noktasında dolaylı olarak dışarıda çiftlikler, hayvancılığın ticaretinin gelişmesi gibi ek istihdamların da yaratılacağını söyleyebilirim. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin en büyük süt firmalarından biri olan SÜTAŞ Bingöl'e bir tesis yatırımı gerçekleştiriyor. Bildiğim kadarıyla yakın zamanda bu tesis devreye girecek. Bir tarafta Diyarbakır yakınında bu süt tesisinin devreye girmesi diğer taraftan bizim yem yatırımızın devreye girmesiyle, bölgemizde tarım ve hayvancılık konusunda çok ciddi bir istihdam artışı sağlanacağını düşünüyorum. Ben yürekten inanıyorum."

Yatırım yapılacak tesisin ileri teknoloji içerdiğini ifade eden Matlı, "Bölgeye bakınca biraz emek yoğun işletmeler gündeme geliyor. Ancak bizim tesisimiz emek yoğun bir tesis olmayacak. Makine ve ekipman optimizasyonunun yok yoğun olduğu bir sektör ve üretim tesisi olacak. Buradaki yatırım makine yoğun bir tesis olacak. Alt yüklenicilere dolaylı istihdam sağlanacak. Şirketimizde Türkiye genelinde 800-900 dolayında bordrolu çalışanımız var. Ama şirketimiz çevresindeki ekosistemde çalışan sayısına bakınca, bunu on binlerle ifade edebiliriz. Dolayısıyla buna bordrolu çalışandan ziyade bir ekosistem olarak bakmamız lazım. Bizim tesisimizde her gün aşağı yukarı 100'den fazla kamyon hareketi olacak. Bu hareketlilik bize entegre. Diğer hizmet sağlayıcılarımız, alt taşeronlarımız dikkate alındığında çarpan etkisi çok olacak. Yüzlerle değil binlerle ifade edilen bir istihdamdan söz edebiliriz. Biz şu anda da bölgeden aldığımız malı Gaziantep, Konya, Manisa'daki, Burdur'daki fabrikalarımıza götürüyoruz. Ama artık bu ürünler burada işlenip değerlenecek, katma değer olarak ekonomiye kazandırılacak. Asıl mesele bu. O yüzden Diyarbakır'a katma değer yaratmak noktasında da önemli bir yatırım ve girişim olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Matlı Grup yatırımı ile birlikte bölge kentlerinin tamamından yüzlerce ton ürünün Diyarbakır'a taşınacağını belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ise, "Buradan yüzlerce ton ürün alacaklar. Muş'dan Van'a, Şırnak'tan Hakkari'ye bölgenin her yerinden on binlerce ton ürünü toplayıp buraya getirecekler. Burada da yem fabrikalarımız var ama kapasite olarak bu en büyüğü olacak. Çiftçilerimizin ürünlerinin yüzde 80-90'ı bu fabrikaya gelecek. Şu anda çiftçinin büyük bölümü ürününü Gaziantep'e satıyor. Oraya götürmek için nakliye veriliyor. Üretilen malı getirmek için tekrar nakliye ödenerek mal buraya getiriliyor. Bu giderler artık olmayacak. Maliyetler düşecek. Burada çiftçi yemi daha ucuza alması demek. Torbada birkaç liralık azalma bile çiftçiye çok büyük fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Matlı ve beraberindeki heyet, OSB'deki bazı tesisler ile yatırım alanlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.