EBRD’den 2020’de 1.5 milyar euro yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Vekili Jürgen Rigterink, Türkiye'nin, faaliyet gösterdikleri en önemli ülke olmaya devam edeceğini belirterek, "Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde yatırım yapmıştık. Türkiye'de bu yıl şimdiye kadar, imalat, bankacılık ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde 1 milyar euronun üzerinde yatırım yaptık. Bu yılın sonunda yatırımlarımızın 1.3-1.5 milyar euro seviyelerine ulaşmasını bekliyorum" dedi. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin, her zaman son derece güçlü temellere sahip olduğunu belirten Rigterink, EBRD'nin yatırımın tarihinde ilk kez geçen yıl 10 milyar euronun üzerine çıktığını aktardı. Rigterink, şunları kaydetti: "Geçen yıl bu zamanlarda yatırımlarımız toplam 5 milyar euronun altındaydı. Bu yıl ağustos sonu itibarıyla bankanın tüm operasyonlarındaki yıllık yatırımı 7 milyar euro seviyesinin üzerine çıktı. Bu yılın sonunda 2019'daki seviyeyi de geçeceğiz."