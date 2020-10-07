Enflasyon nedir? Emlak vergisini kimler öder? Milyonları ilgilendiren birçok sorunun cevapları Sabah Ekonomi'de

ENFLASYON ORANI NEDİR? NEDEN BAZI ÜRÜNLERİN FİYAT ARTIŞININ ALTINDA KALMAKTADIR?

Enflasyon oranı aylık ve yıllık olarak fiyatlardaki artış hızındaki değişimi gösteriyor. Enflasyondan söz etmek için fiyatlar genel seviyesindeki artışın da sürekli olması gerekiyor. Enflasyon oranı bilinenin aksine fiyatlardaki artış oranının vermiyor. Fiyat artışı bir malın fiyatının sürekli artışını veya o mal ya da hizmetin fiyatındaki değişimi gösteriyor. Enflasyon ise fiyatlar genel seviyesindeki artış hızını gösterdiği için oluşturulan sepetteki ürünlerin tamamına bakılarak belirleniyor. Bu sepetler uluslararası standartlarda hazırlanıyor. Bu ürünler içinde fiyatları artanlar olduğu gibi düşenler de bulunuyor. Sepetteki ürünlerin yarısının fiyatı artmış yarısının da azalmışsa yani sepete ödediğimiz para değişmemişse enflasyondan söz edilemez.

Dolayısıyla "Markette peynir yüzde 30 zamlandı. Bu yüzden enflasyon yüzde 10 olamaz" demek yanlış oluyor. Peynirdeki değişim fiyat artışıdır. Yani bir kişinin sürekli sinemaya gittiği düşünüldüğünde sinema fiyatları yüzde 50 arttığında o kişinin enflasyonu yüzde 50 olmayacağı gibi hiç sinemaya gitmeyen birinin enflasyonu da sıfır olmayacaktır.

100 kilometre giden bir araçta frene dokunup aracın hızını 70'e düşürdüğünüzde aracın hızını düşürmüş olursunuz. Oysa araç durmamıştır. Yani fiyatların artış hızı düşmüş fiyat değişimleri durmamıştır.