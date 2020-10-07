Eyüpsultan’da Nişanca sakinlerine tapu müjdesi verildi

"İNŞAAT YAPMA AŞAMASI ELİ KULAĞINDA"

"Bu konunun bir de yabancı ayağı vardı. O bölümlerle de ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Şimdi bu havzanın inşaat yapma aşaması eli kulağında, birkaç hafta içinde Yenileme Kurulu onayladıktan sonra işlemler başlayacak."

"OTOPARK KONUSUNU ÇÖZMEMİZ LAZIM"

"Otoparkla ilgili yasa biraz uzatıldı ama bu bölgeyi otoparksız yaparsanız ileride yine aynı sorunları yaşarsınız. O yüzden adaların, parsellerin birleşmesiyle bizim otopark konusunu da yakinen çözmemizde fayda var. Bu konuda da sizlerin bizzat gayretini istirham ediyorum. İleride daha büyük sorunlar yaşarız. Nişanca Mahallesi'nin yol genişlikleri ve otopark meselesi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yine önümüze çıkar. Ama bizim şu andaki önerimizle yapılırsa, yasanın uzadığına bakmaksızın, şu otopark meselesini kendi içerisinde güzelce çözmüş oluruz."