O ödemeleri 5 yıla kadar geri alabilirsiniz! Merak edilen soruları cevapları...

O ÖDEMELERİ 5 YILA KADAR GERİ ALABİLİRSİNİZ!
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR? FAZLA ÖDENENLER GERİ ALINABİLİR Mİ?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemiyor. Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor.
Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor. Eğer hak sahibi olmanıza rağmen emlak vergisi ödemişseniz bunu belediyelere müracaat ederek 5 yıla kadar geri alabilirsiniz.
BORSA'DA HİSSESİNİ ALACAĞIMIZ ŞİRKETTE NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?
Seçtiğiniz şirketin gelirine büyüme potansiyeline bakın. Tanımadığınız şirkete ortak olurken dikkatli olun. Şirketlerin zaman zaman geliri düşebilir önemli olan şirketin sermaye yapısının güçlü olması. Bildiğiniz internet sitesi olan şirketleri seçin. Kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medyadan tavsiye alarak yatırım yapmayın.
PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİ EKONOMİMİZE NASIL BİR FAYDA SAĞLIYOR?
Petrol fiyatlarının düşmesi bizim gibi petrol ithal eden ülkeleri olumlu etkilemektedir. Cari açığımızı azaltmakta, maliyetlerimizi aşağı çekmektedir. Bu düşüşler dolaylı olarak benzin fiyatlarındaki indirim ile vatandaşa da yansımaktadır.
DOLAYLI VERGİ İLE DOĞRUDAN VERGİ ARASINDA FARK NEDİR?
Dolaylı vergiler daha çok tüketim harcamalarımızla ödediğimiz vergilerden oluşuyor. Katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) gibi vergiler dolaylı vergilere örnektir. Doğrudan vergiler ise daha çok kazanç ve faaliyetler sonucu ortaya çıkıyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu araçlar vergisi, veraset ve intikal vergisi bunlara örnektir.
SATIN ALDIĞIMIZ ÜRÜNLERLE İLGİLİ YAŞADIĞIMIZ SORUNLARI NEREYE ŞİKAYET EDEBİLİRİZ. HAKKIMIZI NASIL ARAYABİLİRİZ?
Uyuşmazlıklarda Tüketici hakem heyetlerinde hakkınızı arayabilirsiniz. Bunun için e-devletten başvuru imkanı da bulunuyor. Şikayet için ticaret Bakanlığı7nın mobil uygulamalarını kullanabilirsiniz.
ENFLASYON ORANI NEDİR? NEDEN BAZI ÜRÜNLERİN FİYAT ARTIŞININ ALTINDA KALMAKTADIR?
Enflasyon oranı aylık ve yıllık olarak fiyatlardaki artış hızındaki değişimi gösteriyor. Enflasyondan söz etmek için fiyatlar genel seviyesindeki artışın da sürekli olması gerekiyor. Enflasyon oranı bilinenin aksine fiyatlardaki artış oranının vermiyor. Fiyat artışı bir malın fiyatının sürekli artışını veya o mal ya da hizmetin fiyatındaki değişimi gösteriyor. Enflasyon ise fiyatlar genel seviyesindeki artış hızını gösterdiği için oluşturulan sepetteki ürünlerin tamamına bakılarak belirleniyor. Bu sepetler uluslararası standartlarda hazırlanıyor. Bu ürünler içinde fiyatları artanlar olduğu gibi düşenler de bulunuyor. Sepetteki ürünlerin yarısının fiyatı artmış yarısının da azalmışsa yani sepete ödediğimiz para değişmemişse enflasyondan söz edilemez.
Dolayısıyla "Markette peynir yüzde 30 zamlandı. Bu yüzden enflasyon yüzde 10 olamaz" demek yanlış oluyor. Peynirdeki değişim fiyat artışıdır. Yani bir kişinin sürekli sinemaya gittiği düşünüldüğünde sinema fiyatları yüzde 50 arttığında o kişinin enflasyonu yüzde 50 olmayacağı gibi hiç sinemaya gitmeyen birinin enflasyonu da sıfır olmayacaktır.
100 kilometre giden bir araçta frene dokunup aracın hızını 70'e düşürdüğünüzde aracın hızını düşürmüş olursunuz. Oysa araç durmamıştır. Yani fiyatların artış hızı düşmüş fiyat değişimleri durmamıştır.
ALTIN ALIRKEN BASILI OLANLARI MI BİLEZİK Mİ TERCİH ETMELİ? NE TAVSİYE EDERSİNİZ?
Altını yatırım için alıyorsanız mutlaka basılı altın yani Cumhuriyet altınlarını ya da gram altın tercih etmelisiniz. Çünkü takı olarak hazırlanan altınlarda mutlaka işçilik farkı oluşacaktır. Mutlaka bildiğiniz kuyumcuları tercih etmelisiniz