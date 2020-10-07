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Polonya'dan 'a 7,6 milyar dolar ceza

Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK), Rus enerji şirketi 'a, Rus doğal gazını 'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle 29 milyar zloti (7,61 milyar dolar) ceza verdi.

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:17 ABONE OL
Polonya'dan Gazprom'a 7,6 milyar dolar ceza

UOKiK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu doğal gaz boru hattının finansmanında yer alan diğer 5 şirkete de 234 milyon zloti (61,4 milyon avro) para cezası verildiği ifade edildi.

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

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Polonya'dan Gazprom'a 7,6 milyar dolar ceza
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