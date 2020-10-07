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: Bankaların güncel kredi oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ‘konut-ihtiyaç-taşıt kredisi faiz oranları’ araştırması gerçekleştirirken, bankalardan konuyla ilgili bilgileri de gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere pandemi süresi boyunca pek çok kredi paketi vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Peki, güncel ne kadar? Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 7.10.2020 10:48 ABONE OL
Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi oranları ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu süreçte kredi paketlerini merak eden ve kredi çekmek isteyen vatandaşlar 'Bankaların güncel ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI: VAKIFBANK, HALKBANK ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

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Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

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Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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