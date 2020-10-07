Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu süreçte kredi paketlerini merak eden ve kredi çekmek isteyen vatandaşlar 'Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarına haberimizin içerisinde yer verdik…
İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…
HALKBANK
İhtiyaç: 1.31
Konut: 0.99
Taşıt: 1.30
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
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İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG BANK
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17