Son dakika | Borsada yatırım yapanlar dikkat! Flaş kredi uyarısı geldi...

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT

TERA Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da, yatırımcılara profesyonellerden yardım almalarını önererek, "Sosyal medya tüyolarına itibar etmeyin" çağrısında bulundu. Uzun dönem için süreklilik arz eden şirketlerin izlenmesi gerektiğini ifade eden Erkan, dengeli bir porföt için fonlara yatırım yapmanın değerlendirilebileceğini ifade etti. Şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin dönen ve duran varlıklara oranının kıyıslanması gerektiğini kaydeden Erkan, "Petrol veya sanayi emtialarındaki fiyat değişimlerinden nasıl etkileneceği okunabilmeli. Aynı şey döviz kuru hareketleri ve şirketlerin döviz pozisyonları açısından da geçerli" dedi.



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