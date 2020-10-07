Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

Son dakika haberleri: bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını sebebiyle oluşan ekonomik dalgalanma, altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Bu dönemde son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, bir süredir daha sakin bir hareket eğilimi içerisinde. 8 Ekim Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte -tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 06:32 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

Son dakika haberleri… Altın fiyatlarına yönelik güncel ve canlı rakamlar, anlık değişimler ve uzman yorumları hem yatırımcılar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 8 Ekim 2020 Perşembe sabahın ilk saatleri itibarıyla gram altının fiyatı 478 TL civarında. Peki, bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…,

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI 7 EKİM

Altın fiyatları 8 Ekim güncel rakamlara ve altının gün içerisinde değişimine haberimiz içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

GRAM ALTIN

Alış: 478,42

Satış: 478,50

TAM ALTIN

Alış: 3.046,80

Satış: 3.105,74

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 776,70

Satış: 783,70

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

YARIM ALTIN

Alış: 1.551,10

Satış: 1.565,40

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

ATA ALTIN

Alış: 3.178,50

Satış: 3.200,30

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.154,00

Satış: 3.202,00

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA