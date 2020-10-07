Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar

Son dakika haberleri… Altın fiyatlarına yönelik güncel ve canlı rakamlar, anlık değişimler ve uzman yorumları hem yatırımcılar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 8 Ekim 2020 Perşembe sabahın ilk saatleri itibarıyla gram altının fiyatı 478 TL civarında. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…,
Altın fiyatları 8 Ekim güncel rakamlara ve altının gün içerisinde değişimine haberimiz içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…
GRAM ALTIN
Alış: 478,42
Satış: 478,50
TAM ALTIN
Alış: 3.046,80
Satış: 3.105,74
ÇEYREK ALTIN
Alış: 776,70
Satış: 783,70
YARIM ALTIN
Alış: 1.551,10
Satış: 1.565,40
ATA ALTIN
Alış: 3.178,50
Satış: 3.200,30