Son dakika! Yok böyle kazanç! Duyan inanamıyor! Ne döviz, ne altın...

2020'de en çok kazandıran yatırım aracı, faiz, altın ya da döviz değil otomobil oldu. İkinci el otomobil fiyatları ocak-eylül döneminde yüzde 45.85 arttı. Yılın ilk dokuz ayında dolardaki artış yüzde 30.5, altındaki artış yüzde 26.2 oldu. Faizdeki artış ise 1.17'de kaldı. Böylece otomobil dokuz ayda faiz, altın ve dövizden daha fazla kazandırdı.

Bu dönemde sıfır otomobil fiyatlarındaki artış ise yüzde 17.66 ile yüzde 60.23 arasında gerçekleşti. Ortalama fiyat artışı ise yüzde 37.63 oldu. Bu artışın yaklaşık yüzde 25.32'si ÖTV matrahından kaynaklandı. Yapılan hesaplamaya göre ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış sıfır otomobilleri solladı.