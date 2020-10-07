Toplu ödeme yapanlara yüzde 20 indirim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olup ödemeleri devam edenlere borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu. Bakan Kurum, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek" dedi. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme üzerinden indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan, satışları 2019 haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından faydalanamayacak. Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.