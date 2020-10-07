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komşularına 10,8 milyar dolarlık yaptı

, bu yılın ocak-eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 10,8 milyar dolarlık yaptı. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin bu yılın 9 ayında yaptığı dış satımın tutarı 118 milyar 355 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:20 ABONE OL
Türkiye komşularına 10,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye, ocak-eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 10 milyar 802 milyon dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 12 milyar 441 milyon dolar seviyesindeydi.

9 aylık dönemde en fazla ihracat 5 milyar 15 milyon 967 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 738 milyon 643 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 241 milyon 788 bin dolarla Yunanistan takip etti.

Bu dönemde en az ihracat ise 670 milyon 985 bin dolarla Suriye'ye gerçekleştirildi.

İLK SIRADA "KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ" SEKTÖRÜ VAR

Türkiye'nin 9 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden ocak-eylül döneminde 6 komşu ülkeye 1 milyar 769 milyon 94 bin dolarlık ihracat yapıldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü 1 milyar 295 milyon 930 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 984 milyon 677 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 5 milyon 938 bin dolarla "gemi ve yat", 6 milyon 936 bin dolarla "süs bitkileri" ve 7 milyon 991 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri" olarak sıralandı.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahcivan ve Ermenistan.

Nahcivan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.

Bu yılın ocak-eylül döneminde komşu ülkelere yönelik ihracat verileri ve sektörlere göre dağılımı şöyle:

Sektörler/ülke

İran

Yunanistan

Irak

Suriye

Bulgaristan

Gürcistan

Toplam (bin dolar)

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

258.457,05

276.771,87

705.910,58

115.567,75

204.495,32

207.891,04

1.769.094

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

68.021,01

22.165,63

960.420,69

199.819,35

23.885,27

21.618,36

1.295.930

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri

129.622,03

56.922,58

603.769,81

22.284,69

83.806,45

88.271,33

984.677

Çelik

31.598,34

157.391,14

389.788,91

41.034,59

177.674,36

94.626,72

892.114

Elektrik Elektronik

80.847,14

132.530,93

292.539,13

31.544,44

119.409,88

58.267,46

715.139

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

8.039,99

83.796,14

346.000,90

22.123,53

97.267,75

60.058,98

617.287

Demir ve Demir Dışı Metaller

31.360,37

57.034,20

242.600,40

11.099,49

210.379,08

59.785,69

612.259

Makine ve Aksamları

175.741,58

28.278,00

195.057,19

8.146,04

83.969,95

93.217,53

584.410

Tekstil ve Hammaddeleri

151.026,57

81.005,94

64.801,39

18.979,96

228.134,13

35.841,15

579.789

Otomotiv Endüstrisi

59.555,52

131.023,45

132.775,68

25.777,07

148.377,92

54.480,77

551.990

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

447,10

62.069,26

317.482,03

62.256,73

2.510,64

16.013,28

460.779

İklimlendirme Sanayii

45.712,87

31.094,84

127.498,35

6.237,96

50.528,52

51.188,75

312.261

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

10.534,55

33.222,80

74.321,72

34.227,76

47.673,54

40.722,45

240.703

Madencilik Ürünleri

28.809,25

12.248,97

47.775,38

3.158,20

136.719,36

9.082,35

237.794

Yaş Meyve ve Sebze

417,86

3.396,82

113.743,39

25.201,42

52.787,68

23.330,32

218.877

Meyve Sebze Mamulleri

3.570,65

16.330,04

121.767,28

22.820,53

13.272,34

5.049,87

182.811

Tütün

78.424,12

1.130,45

55.763,91

12.431,95

2.509,05

465,23

150.725

Halı

23.409,36

6.558,34

60.861,98

2.746,43

5.235,67

2.329,82

101.142

Deri ve Deri Mamulleri

1.795,51

11.079,41

53.304,56

2.855,08

16.297,19

8.339,25

93.671

Mücevher

318,61

10.045,36

47.138,27

1,64

15.867,07

1.243,43

74.614

Kuru Meyve ve Mamulleri

19,42

5.851,47

30.695,35

978,26

1.907,56

1.102,31

40.554

Zeytin ve Zeytinyağı

319,95

107,85619

22.337,88

1043,55739

5.823,27

324,39

29.957

Fındık ve Mamulleri

197,70

14.071,46

3.202,70

140,80

4.321,29

260,68

22.195

Savunma ve Havacılık Sanayii

2.453,63

2.219,42

691,86

41,66

3.226,52

3.773,08

12.406

Diğer Sanayi Ürünleri

897,48

2.130,72

2.191,37

403,11

965,38

1.403,25

7.991

Süs Bitkileri ve Mam.

200,77

9,89

2.676,90

55,89

1.404,79

2.588,20

6.936

Gemi ve Yat

430,33

3.300,96

849,86

6,87

193,44

1.156,44

5.938

Toplam (bin dolar)

1.192.229

1.241.788

5.015.967

670.985

1.738.643

942.432

10.802.044

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Türkiye komşularına 10,8 milyar dolarlık ihracat yaptı
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