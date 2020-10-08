1 milyar dolarlık mermer ihracatında rota Çin ve ABD

BİLECİK, Afyon ve Eskişehir'deki mermer ocakları ve Afyon'daki ana fabrikasında toplam 250 kişiye istihdam sağlayan Temmer Marble, 40 ülkeye ihracat yapıyor. Aynı zamanda TİM Meclis Üyesi olan, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Atlanta'daki ofislerinde mermeri sadece bir ürün olarak değil, Amerikalılar'a bir yaşam tarzı hizmeti olarak da sunduklarını söyledi. Türkiye'nin yaklaşık 1 milyar dolarlık ebatlı mermer ihracatında ABD'nin payının yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna vurgu yapan Çetinkaya, konuyla ilgili şöyle konuştu: "ABD halihazırda dünyada yaklaşık 2 milyar dolarlık doğal taş ithalatı gerçekleştiriyor. Çin, sektörümüz için elbette en önemli pazarların başında geliyor ancak Amerika'da katma değerli ürün satmak adına gidilecek çok yolumuz var. Temmer, ABD'de sadece showroom'u ile değil, satış ağı olan tedarikçilerle de çalışıyor. Bizi ileri taşıyacak olan olgu, katma değeri yüksek projeler. Atlanta'da '2020 Tasarım Evi'nin resmi mermer tedarikçisi olarak nomine edildik. Proje bittikten sonra iki ay boyunca bölgenin tüm ileri gelen tasarımcıları tarafından geziliyor."