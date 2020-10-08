Bakan Pekcan: Afrika ile 18,2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık

Pekcan, Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine verilen önem doğrultusunda 2016 yılından bu yana gerçekleştirdikleri ekonomi ve iş forumlarının 3'üncüsünü pandemi tedbirleri çerçevesinde bu sene online gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını söyledi. Pekcan, ''Düzenlediğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ağırlıklı olarak Covid-19 sonrasındaki dönemde iş ve yatırım ortamını değerlendiriyor olacağız. Ayrıca 'Türkiye-Afrika Pandemi Sonrası Dünya'da Güçlü Ortaklar' temalı gerçekleştireceğimiz bakanlar toplantısı vesilesi ile de birçok konuyu etraflıca ele alma şansımız olacak. Gerek resmi düzeyde gerekse özel sektörden bu etkinliğimize çok sayıda uluslararası katılımın olduğunu memnuniyetle görüyoruz. An itibarıyla 46'sı Afrika'dan olmak üzere 81 ülkeden 2 bin 500 iş insanı bu etkinliğe katılım sağlamakta. Ayrıca 26 Afrika ülkesinden 22 bakan, 4 bakan yardımcısı, 2 ülkeden de üst düzey, ayrıca Afrika kıtasından 5 bölgesel kuruluş temsilcisi katılmakta'' dedi.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNCELİK'

Bakan Pekcan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini hiçbir zaman mal-satım ilişkisi olarak görmediklerini belirterek, "Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle olan ekonomik münasebetimizde ortak çıkar, ortak fayda, kazan-kazan ilkelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Afrika ülkeleri ile ticaretimize yalnızca bir mal alım-satım ilişkisi olarak görmüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ticareti kıta genelindeki Türk yatırımlarını ve Türk şirketlerince Afrika'da gerçekleştirilen müteahhitlik projelerini bir bütün olarak ele alarak tüm bunların Afrika'daki dost ve kardeş ülke ekonomilerine olan katkılarını önemsiyoruz. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin Afrika'daki dost ülkelerin ekonomik gelişim ve kalkınma sürecine katkı sağlaması ve ilişkilerimizin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi bizim için büyük önceliktir" diye konuştu.

'AFRİKA İLE TİCARETİMİZ YÜZDE 7 ARTTI'

Bakan Pekcan, Afrika ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin rekabet ilişkisi değil ekonomik iş birliği ilişkisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Afrika ile ticaretimiz geçtiğimiz sene yüzde 7 oranında artarak 26,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen 9 ay itibariyle 18,2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış bulunuyoruz. 2001 yılında Afrika'nın ithalatında Türkiye'nin payı yüzde 1 seviyesindeyken bugün yüzde 3 seviyesine çıkmış bulunmaktadır. Yatırımlara baktığımızda kıta çapında Türk yatırımlarının 6 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Dünyanın her yerinde başarılı ve prestijli projeler gerçekleştiren müteahhitlerimiz bugüne kadar Afrika kıtasında Türk Eximbank'ın da destekleriyle toplamda 70 milyar dolar değerinde bin 500'e yakın projeyi başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar. Şu an itibariyle kıtada 42 ülkede büyükelçiliğimiz 26 ülkede ticari temsilciliğimiz bulunmakta."