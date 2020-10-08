Ekim ayı Nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…
Nakdi destek ödeneği'nin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ödemeler belirlenen tarihlerde kişilerin Tc kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verilecek. Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi açıldı. İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecek.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor