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Ekim ayı hesaplara yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:04 ABONE OL
Ekim ayı Nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…

EKİM AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ) ÖDEMELERİ YATTI MI?

Nakdi destek ödeneği'nin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ödemeler belirlenen tarihlerde kişilerin Tc kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak…

Ekim ayı Nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

EKİM AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ) ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verilecek. Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi açıldı. İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecek.

Ekim ayı Nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor

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Ekim ayı Nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?
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