Genç girişimciler için Erasmus fırsatı

SINIR ötesi bir değişim programı olan "Genç Girişimciler için Erasmus" programı kapsamında bir iş fikri olan kişiler, start-up'lar ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmeler destekleniyor. Konuyla ilgili olarak İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Kendini geliştirmek isteyen veya uzman olduğu alanda yeni bir fikri olan girişimci, iş planı ile online sistem üzerinden başvurusunu yapıyor, yine online sistem üzerinden benzer konuda bu işi daha önce yapan bir başka bir girişimci ile kendisine mentorluk yapması için eşleşiyor. Böylece mentorunun işletme yönetimini, çalışmalarını, yaşadığı sorunları nasıl çözdüğünü yerinde görme imkanı buluyor. Kendisinin de gelecekte işini kurduğunda yaşayabileceği sorunların çözümlerini ilk elden tecrübe etmiş oluyor. Ayrıca işletme yönetimini bizzat deneyimliyor, merak ettiği sorularının cevaplarını alıyor. Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde mentor desteği alarak uzmanlığını güçlendirmek, geliştirmek isteyen katılımcı, söz konusu ülkede 1 ila 6 ay kalabiliyor."