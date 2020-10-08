İhracatçılara özel damgalı pasaportta süre dört yıla çıktı

TİCARETBakanlığı, ihracatçılara hususi pasaport verilmesine ilişkin koşulları düzenleyen kararda değişiklik yaparak, hususi pasaport şartlarını kaybettiğini bildirmeyenlere yönelik uygulanan hak mahrumiyeti süresini 10 yıldan 4 yıla düşürdü. Hususi pasaportların süresi 2 yıldan 4 yıla çıkaran kanuni düzenleme de uygulama kararına eklendi. Hususi damgalı pasaport müracaat sürecine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleme konusunda da bakanlığa yetki verildi. Hukuki sorumluluk ihracatçı birliği başkanından genel sekretere geçti. Yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde, ihracatçı birliklerinde kimin hukuki sorumlulukta olacağına ilişkin hükümler de değiştirildi. Yeni düzenlemede bu sorumluluğun genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına ait olması kararlaştırıldı.