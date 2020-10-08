Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan ise güncel ve canlı altın fiyatları haberleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde pandemi kaynaklı olarak hareketli bir grafik çizen altının gram fiyatı 482 lira civarında bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ekim gram, tam, yarım, cumhuriyet altın, ata altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM

Altın fiyatları 8 Ekim güncel rakamlara ve altının gün içerisinde değişimine haberimiz içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…