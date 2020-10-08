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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

'dan canlı SON DAKİKA: Gram, tam, , cumhuriyet ve fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

bugün ne kadar, kaç TL? Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenen altın, son dönemde en hareketli zamanlarını geçiriyor. Bu noktada, ’dan güncel ve canlı altın fiyatları en çok araştırılan son dakika konuları arasında kendine yer buluyor. Bu sabah saatlerine ufak bir yükseliş ile başlayan altının gram fiyatı 482 lira civarında seyrediyor. Peki, 8 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte , tam, yarım, gram ve fiyatları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 11:43 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Piyasaların kalbinin attığı 'dan ise güncel ve canlı altın fiyatları haberleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde pandemi kaynaklı olarak hareketli bir grafik çizen altının gram fiyatı 482 lira civarında bulunuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ekim gram, tam, yarım, cumhuriyet altın, ata altın, ve fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM

Altın fiyatları 8 Ekim güncel rakamlara ve altının gün içerisinde değişimine haberimiz içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 482,77

Satış: 482,85

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Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.046,80

Satış: 3.105,74

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 783,80

Satış: 790,80

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.565,00

Satış: 1.579,40

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.206,90

Satış: 3.229,60

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.154,00

Satış: 3.202,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?

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Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 8 Ekim bugün ne kadar?
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