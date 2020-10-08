Nevşehir kabak çekirdeğiyle ekonomiye 500 milyon lira katkı sağladı

Tarladan toplanan kabağın içinden tarım makineleri veya el işçiliğiyle çıkarılan çerezlik kabak çekirdeği, tarladan kilogramı ortalama 30 liradan alıcı buluyor.

Yıllık ortalama 18 bin ton rekolteyle üreticinin yüzü de gülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çerezlik kabak çekirdeği ekim alanının her geçen yıl arttığını, bu sene 220 bin dekar alanda ekilen ürünün hasadının ay sonuna kadar süreceğini söyledi.

Coğrafi işaret tescilinin geçen yıl alınmasıyla markalaşma yolunda önemli bir adım atıldığına işaret eden Yılmaz, çiftçilerin ürüne daha çok ilgi göstermeye başladığını belirtti.

Nevşehir'in kabak çekirdeği üretiminde gelecek yıldan itibaren lider konuma yükseleceğine inandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de 'sarı altın' dediğimiz çerezlik kabak çekirdeğinin en önemli özelliği, yöreye özgü aromasıdır. Türkiye kabak çekirdeği üretiminin önemli bir bölümü Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilmektedir. Taze kabak çekirdeğinin kilogram fiyatı ortalama 30 liradır. Nevşehir kabak çekirdeği, ülke ve bölge ekonomisine yaklaşık 500 milyon lira katma değer sunmaktadır. Coğrafi işareti geçen yıl alındı. Birtakım tesis eksiklerini projeler hazırlayarak fabrika düzeyinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Nevşehir'in tescilli ürününü daha tanınır hale getireceğiz."

SON 5 YILDA EKİM ALANI 5 KAT ARTTI

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner de ürünün yüksek getirisi nedeniyle yöre çiftçisinin ilk tercihlerinden olduğunu ifade ederek, "Kabak çekirdeğinde bu yıl verim yüksek. Son 5 yılda ekim yapılan alan 60 bin dekar arttı. Üretim rakamlarına bakıldığında küçük farkla Kayseri birinci sırada ama çiftçilerimizi teşvik ederek kısa sürede lider olacağız." dedi.

Üreticilerden Nihat Serhat da bu yıl rekolteden memnun olduklarını, tarladan hasat edildikten sonra çerezlik olarak ebadına göre ayrılıp piyasaya sundukları ürünün geçim kaynakları olduğunu belirtti.