Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili geri sayıma başlamış durumda bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında ise enflasyon oranları önemli bir etken olacak. Açıklanan 3 aylık enflasyon oranlarına göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şimdiden en az 4.49 olarak belirlendi. Peki, 2021 emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika emekli haberleri…

MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE! İŞTE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…