Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili geri sayıma başlamış durumda bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında ise enflasyon oranları önemli bir etken olacak. Açıklanan 3 aylık enflasyon oranlarına göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şimdiden en az 4.49 olarak belirlendi. Peki, 2021 emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika emekli haberleri…
Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla beklemeye başladı. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yapılacak 6 aylık enflasyon zammının 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.