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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

’de milyonlarca emeklinin beklediği son dakika Ocak zammı haberi geldi. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam alıyor. Yapılacak zamlardaki en önemli etken ise, enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, emeklilere Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli oldu. 3 aylık enflasyonda SSK ve BAĞKUR zam oranı yüzde 4.49 olarak belirlendi. Bu rakam kalan 3 ayın oranları ile birlikte değişkenlik gösterebilir. Peki, SSK Ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte

Giriş Tarihi: 8.10.2020 08:47 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili geri sayıma başlamış durumda bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında ise enflasyon oranları önemli bir etken olacak. Açıklanan 3 aylık enflasyon oranlarına göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şimdiden en az 4.49 olarak belirlendi. Peki, 2021 emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte

MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE! İŞTE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları haberimizin içerisinden bulabilir, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla beklemeye başladı. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yapılacak 6 aylık enflasyon zammının 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.

Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Son Dakika Haberi: Emekliye çifte zam! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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