Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

Dünyadaki milyarderler koronavirüs salgını sırasında servetlerine servet kattı. Toplam servetleri 10.2 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeye yükseldi. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers'ın (PwC) 2020 Servet Raporu'na göre, milyarderler krizin zirvesinde nisandan temmuza kadar servetlerini dörtte birden fazla yüzde 27.5 artırdı. 2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8.9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı. Milyarder sayısı da 2.158'den 2.189'a yükseldi. UBS'in dünyanın en zengin insanlarıyla ilgilenen Küresel Aile Ofisi Departmanı BJosef Stadler, şunları söyledi: "Milyarderler Kovid krizi sırasında son derece başarılı oldu. Sadece fırtınayı aşağıya çekmekle kalmadılar, aynı zamanda yükselişe geçtiler."Stadler, dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insanın mücadele ettiği bir dönemde milyarder servetinin bu kadar artmış olmasının halkın ve siyasi öfkeye ve isyanına yol açabileceğini söyledi. "UBS raporundaki süper zenginlerin daha da zenginleştiğini gösteren bulgular, kapitalizmin olması gerektiği gibi çalışmadığının bir işareti" denildi. Stadler, "Bir dönüm noktasındayız" mesajı verdi. Raporda, her sektördeki milyarderlerin nisan-temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerini yüzde 42.5 artırarak 1.8 trilyon dolara yükseltti. Sağlık sektöründe olanların serveti ise 50.3 yüzde artarak 259 milyar dolara çıktı. Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.2009'DAN bu yana milyarderlerin servetlerindeki artışa bakınca da en hızlı artışın Çin'de yaşandığını görmek mümkün. Çin'de son 1 yılda artış oranı yüzde 1.146 oldu. Çin toplam 1.68 trilyon dolarlık servetle ikinciliğe yerleşse de ABD hâlâ 3.6 trilyon dolarlık büyüklük ile birinci sırada. ABD'de servetlerin artış oranı ise yüzde 170 düzeyinde. En hızlı artışlardan birini yaşayan ülke de Fransa. Fransa'da yüzde 439'luk bir artış yaşandı. Sektörler bazında bakıldığında ise teknoloji ilk sırada yer alırken ikinci sırada sağlık ve üçüncü sırada sanayi var.DÜNYADA geleneksel milyarderlere sonradan eklenen teknoloji girişimi sahipleri hızla ilerliyor. Yıkıcı bir teknolojiye imza atanların serveti 5 trilyon 284 milyar dolara ulaştı. Üstelik sadece iki yılda 774 milyar dolarlık bir artış yakaladılar. Geleneksel şirketlerin mirasçılarında ise artış 210 milyar dolarda kaldı.