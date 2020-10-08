FLAŞ! VGM burs başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2020 VGM burs başvuru şartları nelerdir, burs ücreti ne kadar?

VGM burs başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim öğrencilerine verilecek olan burslardan yararlanmak isteyen vatandaşlar bursların başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar hız kazanırken öte yandan ücretin ne kadar olduğu da sorgulanıyor? Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru şartları nelerdir, burs ücreti ne kadar? İşte detaylar…

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKOKUL – ORTAOKUL VE LİSE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere eğitim süreçlerinde maddi destek amacıyla verilmekte olan bu ücretlerden faydalanabilmek için belirlenen tarihlerde kuruma başvuruda bulunmak gerekiyor. 2020 VGM burs başvuruları için binlerce ilkokul, ortaokul, lise öğrencisinin araştırmaları da hız kazandı…