Afrika ile ticarette hedef 50 milyar $

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıta ile 1000 yıllık kadim bağı olan Türkiye'nin Afrikalarla kader ortağı olduğunu söyledi. Afrika ile 2019 sonu itibarıyla 26.2 milyar dolar olan ticaret hacminin, birkaç yılda 50 milyar dolara ulaşması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Kıtaya yönelik kibirli, buyurgan bakış açısını reddediyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenleyeceğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı zirvesi bu süreçte bizlere önemli bir fırsat sunacaktır" dedi.

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YARDIMA KOŞTUK

Erdoğan, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine süreklediğini ifade ederek, "Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı salgının özellikle Afrika kıtasındaki dostlarımızın yükünü ağırlaştırdığını görüyoruz. Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildi. Bizim kültürümüzde dost ve gerçek dostluk şöyle tarif edilir; 'İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadığında gelendir' denilir. Biz de koronavirüs salgınının en sancılı döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken dost ve kardeşlerimizin de yardımına koştuk" diye konuştu.







SALGINI GÖĞÜSLEDİK

Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan dünya genelinde 154 farklı ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verildiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 46 Afrika ülkesi de yer alıyor. Türkiye, sağlam sağlık altyapısı, kaliteli hizmetleri, kuşatıcı sosyal güvenlik sistemi ve etkin tedavi protokolleriyle salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur" mesajı verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle ekonomik münasebette her zaman ortak çıkar, ortak fayda ve kazan-kazan ilkelerini ön planda tuttuklarını belirtti.



SAĞLIK ORTAKLARI PLATFORMU

Afrika ülkelerinden her yıl binlerce kişinin hastalıklarının şifasını Türkiye'de aradığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Yatırımlar, teknik destekler, ilaç ve tıbbi malzeme ticareti, sağlık turizmi gibi birçok boyutu olan bu alanda işbirliğimizi daha da ilerletebiliriz. Bu amaçla kurulacak Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu sektörde kapsamlı ve kalıcı bir işbirliğine imkân sağlayabilir" dedi.



SAVUNMA SANAYİİNDE DESTAN YAZDIK

Başkan Erdoğan, savunma sanayiinin Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasında olduğunu belirterek, "Ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden, 30'lara düşürdük. Firma sayımız 56'dan 1.500'e çıkarken, savunma sektörünün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz" dedi. Erdoğan, normalleşme adımlarıyla uyumlu bir şekilde şirketlerin de faaliyetlerine hız verdiğini söyledi.

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