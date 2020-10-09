Bitlis, bu yıl cevizde 5 bin ton rekolte bekliyor

Ceviz ile özdeşleşen ve aroması, yağı ve tescilli cevizleri ile ünlü Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadına katılan Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, bölgede cevizciliğin geliştirilmesi için önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, geçtiğimiz yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte çalışmasını yürüterek tescillenen Kazankaya ve Adilcevaz13 sertifikalı ceviz fidanı üretiminin yanı sıra Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 24 dekar alanda bölgedeki cevizlerin yer alacağı seralarda 'Gen bahçesi' oluşturacaklarını belirtti. Çelik yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Ceviz insan beslenmesinde çok önemli bir gıda maddesidir. Pandemi sürecinde ülkemizde tüm ürünlerde olduğu gibi kabuklu meyveyi de önemsedik. Bu yıl ceviz alanlarımızı artırdık. Bitlis'te bir milyon 300 bin dekar tarım arazimiz bulunmaktadır. Bunun 70 bin dekar alanında meyve yetiştirmekteyiz. Bunun da 45 bin dekar alanın da ceviz üretimi yapıyoruz. Bitlis'te ortalama 400 bin ceviz ağacı mevcut. Bunun yarısından fazlası meyve vermektedir. Geçen yıl rekoltemiz 3 bin 200 ton civarında olmuştu. Bu yıl yaptığımız kapama ceviz bahçelerimizle tahmini 5 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl cevizin il ekonomisine katkısının da 150 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz."