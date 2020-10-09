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mi oldu, en son nerede oldu? 9 Ekim ve son depremler listesi…

’de son dönemde sık sık yaşanan irili ufaklı sarsıntılar vatandaşların konuyla ilgili tedirginlikler yaşamasına neden oluyor. Bu noktada son depremler listesi çokça araştırılırken, vatandaşlar takiplerini veya üzerinden yapıyor. Peki, en son nerede oldu, deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 11:26 ABONE OL
Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 9 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

'Deprem mi oldu, nerede oldu?' soruları, en ufak sarsıntı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi hem Türkiye'de hem de yakın çevrede olan depremleri listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte 9 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU? (9 EKİM 2020)

Kandilli ve AFAD'dan gelen son depremler listesini aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz…

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

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Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 9 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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