Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 9 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

'Deprem mi oldu, nerede oldu?' soruları, en ufak sarsıntı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi hem Türkiye'de hem de yakın çevrede olan depremleri listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte 9 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU? (9 EKİM 2020)

Kandilli ve AFAD'dan gelen son depremler listesini aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz…

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.