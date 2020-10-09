Nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? 2020 Ekim ayı Ücretsiz izin maaş desteği (nakdi ücret desteği) ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…

EKİM AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ) ÖDEMELERİ YATTI MI?

Nakdi destek ödeneği'nin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ödemeler belirlenen tarihlerde kişilerin Tc kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak…