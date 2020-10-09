En çok satan ikinci el otomobiller hangileri? İlk 10 marka belli oldu

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu.

Renault 24 bin 490 adetle ikinci ve Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ardından 17 bin 117 adetle Fiat, 11 bin 240 adetle Opel, 10 bin 472 adetle BMW, 10 bin107 adetle Hyundai, 9 bin 794 adetle Mercedes Benz, 8 bin 399 adetle Peugeot ve 7 bin 259 adetle Toyota sıralandı.

Söz konusu markaların eylül satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.