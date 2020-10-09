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'Gal Arısı' kestane üreticilerinin kabusu oldu

Halk arasında ''Katil arı'' olarak adlandırılan ve kestane ağaçlarını kurutan Gal Arısı üreticilerin kabusu oldu. Kestane üreticileri ciddi zararlarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 9.10.2020 19:07 Son Güncelleme: 9.10.2020 19:09 ABONE OL
'Gal Arısı' kestane üreticilerinin kabusu oldu

Anavatanı Çin olan ve ilk defa 2014 yılında Yalova'da tespit edilen ardından da İzmit, Bursa ve İstanbul'da ortaya çıkan Gal Arısı popülasyonu her geçen yıl daha fazla zarara neden oluyor. Yalova'ya bağlı Çınarcık'ın Şenköy sakinlerinden Sinan Adalı arıların kestane ağaçlarına zarar verdiğini ve kuruttuğunu belirterek bir an önce mücadele çağrısında bulundu.

Yetkili kurumları konu hakkında duyarlı olmaya davet eden Adalı; "Ben yıllardır çiftçilik yaparak geçimimi sağlayan bir köylüyüm. Birçok kestane ağacım var. Fakat kestane ağaçlarına 3-4 senedir ana vatanı Çin olan, 'Gal Arısı' hastalığı bulaştı" dedi.

Gal arılarının kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmalarını engellediğini belirten Sinan Adalı "Zamanla bu zararlı arılar, ağaçların kurumasına da neden oluyorlar'' dedi.

Kestane hasadında her geçen yıl azalma yaşandığına dikkat çeken Sinan Adalı, ''Çok kaliteli kestane veren ağaçlara 'Gal Arısı' önemli derece etki etti. Kestane ağaçları kurumaya başlarken hasatta da ciddi bir kayıp yaşıyoruz'' şeklinde konuştu.

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'Gal Arısı' kestane üreticilerinin kabusu oldu
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