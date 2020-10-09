KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek, yeniden uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgınının işçi ve işverenler üzerindeki ekonomik olumsuzluklarını azaltmak amacıyla devlet tarafından sağlanan ödeneklerden olan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşte konuya ilişkin detaylar…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Geçtiğimiz aylarda resmi gazete üzerinden de yayımlanan açıklamada; koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya giren kısa çalışma ödeneği süresi yeniden belirli bir süreye kadar uzatılmıştı. Normal şartlarda 31 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirilen ödeneğin ödemeleri belirlenen o tarihe kadar devam edecek…
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar;
Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:
'Üretim çarklarının durmaması için her türlü tedbiri aldık. İstihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Kovid-19 tedavisi yapan hastanelere hasta başına 666 TL ödeme yapıyoruz. Yoğun bakımda bu miktar iki katına çıkıyor. Kısa çalışma, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardık.
Fesih kısıtlamasını iki ay daha uzattık. Kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim'e kadar devam edeceğiz. 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılma talebinde bulunulmaması işyerlerimizin normal çalışma düzeyine geçtiğini gösteriyor. 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği veriyoruz.'