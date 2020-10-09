Nakdi ücret desteği ve SED ödemesi başladı

Sosyal ve ekonomik destek (SED) ile nakdi ücret desteği ödemeleri dün başladı. SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuk için 133.3 milyon lira ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, telekonferans yöntemiyle 9. Sağlık Zirvesi'ne katıldı. Bakan Selçuk, "Çok kısa bir süre zarfında hiçbir ayı aksatmadan 3.5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneklerini ödedik" dedi. Nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. Eylül ayına ilişkin ödemeler bugün de sürecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecek.